無薪假市民未受惠失業貸款　許正宇：難如復活蛋滿足所有願望

本港失業大軍激增至25萬人，港府擬設立「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，向失業人士提供最多8萬港元貸款，但未能惠及放無薪假的打工仔和應屆畢業生。財經事務及庫務局局長許正宇今（1日）表示，計劃難以如「復活蛋」一般滿足所有願望，今次希望可聚焦協助失業人士，並盡可能擴闊覆蓋範圍，將在本月內向財務委員會申請150億港元撥款，期望可在批出撥款後一個月內推出。

許正宇在立法會財經事務委員會指出，期望貸款計劃設計上盡量寬鬆，申請人毋須滿足最低信用評級要求，亦無任何違約要求，只要有正常運作的銀行户口，以及無破產申請或訴訟即可，目前假設整體壞帳率為25%。他又指，申請人須提供失業聲明，證明自己失去主要收入，為避免濫用，申請人須支付1%利息，以增加還款成本，令公帑用得其所，強調如借款人可按時還清貸款，則可收回全數利息。

有多名議員批評港府拒絕推出失業援助金，認為貸款計劃只是折衷方案，又關注申請人若不還款將面臨甚麼後果，以及當局如何追回款項。按揭證券有限公司高級副總裁陳令行回應指，相關銀行會根據現時追收違債的做法跟進，亦會再商討追收無效的行動，但強調借款人毋須提供擔保人，因有關貸款是由按證公司作承擔。

另外，有議員關注計劃未能惠及放無薪假的市民及應屆畢業生，許正宇稱希望盡可能滿足不同要求，但難有政策可顧及所有方面，又稱理解現時經濟下行，青年就業機會減少，當局將研究其他計劃，包括金融服務業創職位計劃等。