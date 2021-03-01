政Whats噏：許正宇徐英偉妻自製首置物業 　疑斬件甩名避稅　

現時市民買樓時若本身持有一個物業，需要繳付15%額外印花稅，因此愈嚟愈多市民「甩名」後以首置身份買樓，財經及庫務局局長許正宇同民政局局長徐英偉都有用到呢個「甩名」方法，同屋企人一齊「自製」首置身份買樓。

上年4月上任嘅許正宇同妻子及家人於2010年4月，以4199萬港元買入大坑嘉崙臺物業，4人以聯權共有方式共同持有物業。去到2019年4月，業主再拆契改以分權共同持有，4人各持四分之一業權。其妻後來亦將業權賣給許，再於2019年以首置業主身份用8600萬港元，購入中半山一個單位，節省咗約925萬港元印花稅。

同樣係上年上任嘅徐英偉同太太都係2011年買咗九龍塘又一居一個高層單位，去到2014年10月二人再以920萬元將業權賣畀徐英偉一人全資擁有。徐太太就可以回復首置身份，並係同月立即以1700萬元購入又一居一個頂層複式單位，節省咗約63.8萬港元嘅印花稅。

而新民黨陳家珮(Judy)去年2月都用2220萬港元買入咗西半山豪宅雍景臺一個1117平方呎嘅單位，有消息指佢透過甩名「自製」首置身份入市，諗住幫老公慳番240萬港元嘅辣招稅，Judy就話無諗過要避啲咩辣招稅：「咁我有Quota(限額)無理由唔用咖嘛！」

另外，更有業主為慳更多甩名時需花費嘅釐印費，將甩名分拆進行，將業權分拆成三分一或四分一等、分多次進行轉讓交易。有律師認為，若稅局有理由相信，該分段業權轉讓是「有目的完成整個業權轉讓」，或會追收印花稅，但在近親轉讓間追查就有難度喇！