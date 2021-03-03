5歲女童被虐致死案　生母供稱被阻與子女見面

5歲女童疑遭生父繼母虐待致死案，控方先傳召受害小兄妹的生母作供，她稱前夫很愛錫家人並非特別暴躁，甚至不會隨便罵人。離婚後她還經常與一對子女見面，不過自從前夫帶他們搬到新妻子的外家後，前夫便不斷用不同藉口阻止她見孩子，兒子甚至跟她說:「媽咪我唔想見你」，她坦言相信是前夫教他這樣說。

由於法官就本案已頒下匿名令，限制報道涉案被告、事主及證人資料及相片，包括其姓名住址及所就讀學校名稱等，違令或涉藐視法庭，故死者生母在庭上就被稱為證人M。M供稱，她跟前夫是中學同學，2人於2007年拍拖，並分別在2009及2012年誕下兒子X及女兒Z。他們於2010年結婚，跟前夫的母親等人同住，直至她在2013年搬走，2015年正式離婚。

對於被指嫌前夫賺錢少而離婚，M否認並解釋自前夫需到內地工作經常不回家後，2人感情轉差，後來她發現他偷偷與女性通電話，甚至有一名自稱是他「契姐」的女子上門滋擾後，他便提出離婚。M稱最初想取回子女撫養權，但他們一直由祖母照顧得很好，她自己的母親又年老無力照顧外孫，故才放棄撫養權。不過她亦同意，前夫是個顧家男子。

M續指在她搬走之後，前夫母親會帶一對子女出外與她見面，每次兩小孩都會「黐著她」，他們身體健康，性格亦沒有改變。但後來對方稱因前夫的新妻子不想子女跟她見面，故她亦很少見到兩小孩，她甚至不知道原來前夫已經再婚。M又指，她最後一次見子女是2017年7月與他們到廣州旅行，之後前夫一家搬到新妻子外家，她便沒有再見過子女。