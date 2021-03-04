接種新冠疫苗信心受挫　網上預約系統大量名額無人爭

本港發生首宗接種新冠疫苗2日後死亡的事件後，市民一改早前搶先預約接種疫苗的態度，今日（4日）網上預約系統繼續開放，東網記者登入預約系統，發現「搶針」現象不復見，無論科興或復必泰疫苗均無需輪候便能直接登記。復必泰疫苗更有大量預約名額無人問津，上水龍琛路體育館接種中心3周的預約名額僅有3日爆滿，大量時段均是「有針無人打」，疫苗似有「滯銷」之勢。

網上預約系統今日（4日）不再出現輪候畫面，科興疫苗預約方面，截至早上10時半，除了18間普通科門診及2間接種中心的大致滿額外，葵青林士德體育館、龍琛路體育館、將軍澳體育館、屯門友愛體育館的預約名額較昨日更多，反映續有市民取消預約，致名額被釋出。當中屯門友愛體育館未來3周的時段全部均有名額可供預約；將軍澳體育館亦僅本月6及7日的名額爆滿，其餘日子直至本月28日均有大量名額。

復必泰疫苗方面，未有如科興疫苗開打時的一窩蜂搶針現象，昨日首度開放預約至今，7間接種中心僅教育局九龍塘教育服務中心僅餘一日名額尚可供預約，其餘接種中心有疫苗滯銷情況，仍有1至2周的時段可供預約接種。