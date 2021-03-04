環團去年發現125種蝴蝶　天氣熱蝴蝶多同臻歷來第二

環保團體「綠色力量」公布最新「節氣觀蝶調查」結果，在過去一年的24個節氣中，即2020年2月「立春」至2021年1月「大寒」，共錄得125個蝴蝶物種，蝴蝶數目則超過6,600隻，兩項均是有關調查16年來第二高。團體又指，去年亦是本港有記錄以來最熱的第二位，數據反映天氣愈熱、蝴蝶數目便愈多。

該團體自2005年起開展「節氣觀蝶調查」，以了解蝴蝶物種、數目與節氣的關係。是次調查首次記錄了本港的5個新蝴蝶物種，包括「非常罕見」的珀灰蝶（Pratapa deva）；「罕見」的小紅蛺蝶（Vanessa cardui）和黃紋長標弄蝶（Telicota ohara）；未獲評級的娜拉波灰蝶（Prosotas nora），以及「常見」的達摩鳳蝶（Papilio demoleus）。

綠色力量高級環境事務經理單家驊表示，去年是香港有記錄以來最熱排名第二的一年，氣溫較1981-2010年氣候正常值高攝氏1.1度，「節氣觀蝶調查」錄得的蝴蝶物種和數目亦是調查以來第二多，數據反映氣候變暖很可能影響著蝴蝶的出沒，天氣愈熱愈多蝴蝶。

單家驊同時指出，雖然整體蝴蝶物種和數目增加，亦錄得較多新物種，但反觀過往一些較為常見的物種，近年於調查錄得的數量卻持續下降，分別

例如本港常見的琉璃蛺蝶（Kaniska canace）和碧鳳蝶（Papilio bianor）近五年記錄次數平均較2005-2009年分別下跌45%和63%；個體數目平均分別下跌達63%和73%。顯見氣候變暖令本地蝴蝶出現「新常態」，長遠有機會改變本地蝴蝶種群結構。