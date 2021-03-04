港台擬訪問粗口樂隊　傳李百全要求節目出街前須經過目審批

香港電台（港台）近年頻頻被炮轟立場偏頗，更屢次被裁定違反廣播機構節目守則，政府早前與梁家榮提前解約，改派由政務官出身的李百全空降出任廣播處長。上任僅4天的李據稱在今早（4日）一個內部編輯會議表明，即日起至未來一星期的節目，均須先經他過目才可以「出街」。港台回應查詢時指，為了加強編輯管理，廣播處長作為港台的總編輯，會在具爭議性的節目播出前作檢視。

有報道引述港台消息人士表示，李百全今早與港台各部門主管召開編輯會議，會上表明即日起至未來一星期的節目，均須先經他過目才可以播出，包括公共事務部《鏗鏘集》、《議事論事》、《視點》及《香港故事》等。據了解，李又在會上決定不播放《香港故事》訪問樂隊LMF的相關內容，指該樂隊經常唱粗口歌、不夠正派（decent）。

港台機構傳訊及節目標準總監韋佩文回應查詢，李百全在今日一個內部會議中，重申港台必須恪守《香港電台約章》（約章）以及《節目製作人員守則》（守則）。港台又指，為加強編輯管理及回應《香港電台的管治及管理檢討報告》的建議，李作為港台總編輯會聯同其他高層管理人員，會在具爭議性的節目播出前作檢視，以履行編輯責任，保障節目符合約章及守則的要求。