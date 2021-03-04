港大揭注射抗體或疫苗難滅鼻腔新冠病毒　患者仍有傳染力

面對新冠肺炎新疫症，疫苗非萬能，香港大學微生物學系講座教授袁國勇有份領導的新研究發現，在敍利亞倉鼠的實驗顯示，不論是注射中和抗體或疫苗，均不能完全預防鼻腔組織被新冠病毒感染。研究解釋，新冠病毒對鼻腔組織的超強感染力，或能協助病毒逃過宿主體內中和抗體發揮作用的機制，反映打疫苗後仍有機會二次感染。

港大醫學院愛滋病研究所、微生物學系和新發傳染性疾病國家重點實驗室的研究人員，與清華大學以及哥倫比亞大學的科研團隊合作進行研究，於倉鼠體內測試三種針對新冠病毒的強力中和抗體有效性。這三種抗體都可強力抑制病毒的受體結合域（RBD）與人血管緊張素轉換酶2（ACE2）受體的結合，從而阻止病毒感染。

研究發現，在通過鼻腔感染病毒的倉鼠中，無論於腹腔或鼻腔注射中和抗體，還是在肌肉注射核酸疫苗，均能夠顯著降低倉鼠肺部的感染，但不能顯著減少鼻腔內病毒感染。此外，倉鼠在接受中和抗體治療後，雖肺部的病毒複製顯著被抑制，肺部損傷亦明顯減少，但在感染後的一至三天內，接受治療的倉鼠鼻腔內仍存有大量病毒。

上述結果反映即使注射中和抗體或疫苗，鼻腔仍會有大量病毒存在，或因此逃過抗體的中和，導致個體保護力不足而散播病毒或造成二次感染。袁國勇表示，打疫苗或抗體並不能完全保證上呼吸道免受新冠病毒感染，呼籲大眾即使接種疫苗，仍需保持戴口罩和清潔雙手的習慣。

港大醫學院微生物學系教授兼愛滋病研究所所長陳志偉表示，多種新冠疫苗已獲批准緊急使用，但是針對無症狀的病毒感染，接種疫苗後的預防效果仍不理想。他又指研究結果發現，病毒在鼻腔內大量複製的能力，超越了注射中和抗體或疫苗的保護能力，因此無法完全預防無症狀感染，同時也揭示了研發針對鼻腔黏膜的疫苗的重要性。有關研究成果近日已於國際期刊《細胞宿主與微生物》上發表。