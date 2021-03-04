佔中案上訴審結押後判決　戴耀廷遭撤保釋　

在2014年涉發起及煽動違法佔領行動的戴耀廷，他與陳健民、朱耀明等9人，前年4月被法庭裁定串謀作出公眾妨擾及煽惑他人作出公眾妨擾等罪罪成。他們由本周二（2日）起，向高院上訴庭申請上訴。經過3日聆訊後，控辯雙方今日（4日）終於完成所有陳詞，法官決定押後判決。

本案上訴人之中，只有戴耀廷一人申請保釋等候上訴，其餘8人都是毋須即時入獄，或已經服刑完畢。不過戴耀廷現在亦因涉嫌違反《港區國安法》被控，需要還押候審。今日上訴庭在律師完成陳詞後，亦決定撤銷戴在本案的保釋。換言之無論他在《港區國安法》案的保釋申請結果如何，亦要被押返監獄就本案服刑。

9名上訴人包括戴耀廷、陳健民、朱耀明、陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華、黃浩銘及李永達。戴耀廷、陳健民及朱耀明在案中被裁定1項串謀作出公眾妨擾罪罪成；戴耀廷、陳健民、陳淑莊、邵家臻、張秀賢及鍾耀華被裁定1項煽惑他人作出公眾妨擾罪罪成；陳淑莊、邵家臻、張秀賢及鍾耀華被裁定1項煽惑他人煽惑公眾妨擾罪罪成。黃浩銘被裁定煽惑他人作出公眾妨擾及煽惑他人煽惑公眾妨擾2罪成立、李永達則被裁定1項煽惑他人作出公眾妨擾罪成立。當中戴耀廷及陳健民被判監禁16個月，邵家臻與黃浩銘則被判監8個月，餘下5名被告分別被判處緩刑及社會服務令。