47泛民涉違國安法　4人獲撤保釋覆核　料今晚准保

47名發起或參與去年民主派「35+」初選人士，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，案件於本周一（1日）起在西九龍法院提訊，控辯雙方經過4天的爭辯後，總裁判官蘇惠德昨晚（4日）批准其中15名被告保釋，但律政司隨即申請覆核他的決定，總裁判官因此下令繼續扣押他們，以待48小時內把他們帶到高院交給法官處理。律政司決定放棄覆核批准其中4人的保釋決定，他們今天（5日）將被押解到西九龍法院，預計在支付保釋金後會獲釋，4人包括劉偉聰、楊雪盈、呂智恆、林景楠。至於其餘11人，將會於明早10時被押解到高院提訊，暫定需時15分鐘。

總裁判官昨晚批准保釋的15名被告包括鄭達鴻、郭家麒、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、譚文豪、施德來、張可森、伍健偉、呂智恆、林景楠、柯耀林及李予信。他們獲准以10萬港元至120萬港元保釋，他們每周報到3至4次，期間要守宵禁令，不得離港，不得直接或間接組織、安排、參與或協調任何級別的選舉（投票除外），不得直接或間接以任何方式聯絡任何外國官員、議員、任何級別議會成員或其他服務於以上人員的人士等。

不過，上述15名被告獲准保釋後，控方隨即引用《刑事訴訟條例》，申請覆核總裁判官批准保釋的決定，要求總裁判官下令扣押該15名被告並通知司法常務官。根據法例，裁判官在這情況下必須立即扣押獲准保釋的15名被告，待高等法院常務官48小時內帶他們到法官面前處理申請。總裁判官指，按該條例，法庭必須命令扣押，沒有任何空間或酌情權。