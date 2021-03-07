疑接連有人打科興疫苗後死亡　「退針潮」進一步惡化

本港至今出現兩宗疑接種科興疫苗後死亡個案，令全城陷信心危機，觸發「退針潮」進一步惡化。今日（7日）疫苗網上預約系統繼續開放，東網記者登入預約系統，發現截至昨晚（6日）原本僅餘3間中心有預約名額，增至今早全數8間中心均有名額，當中屯門友愛體育館及將軍澳體育館的預約時段更全開「綠燈」，反映死亡個案重挫市民接種意欲。

截至今早11時許，科興疫苗現大量名額可供預約，以往滿額的香港中央圖書館、九龍灣體育館、官涌體育館、天暉路體育館及源禾路體育館仍有開放預約，其中疑涉2宗死亡個案的官涌體育館亦有大部分時段轉由「紅燈」轉「黃燈」（即由滿額轉為有少量名額），本月12日至28日的時段均可預約。

至今未開始接種的復必泰疫苗亦受波及，復必泰疫苗本周三（10日）展開接種，全部7間中心均有名額可預約。上水龍琛路體育館及元朗體育館昨日顯示首周已滿額，惟今日部分日子已再開放預約，餘下2周亦尚有大量名額可預約，目前僅得荔枝角公園體育館滿額。