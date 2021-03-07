國家疾控中心促中港互認健康碼　或有望通關

國家疾控中心主任高福昨日(6日)表示，香港和內地需要合作，爭取盡快互認「健康碼」，盡快一起接種新冠疫苗。而世界衞生組織至今未將中國新冠疫苗納入緊急使用清單，僅表示已評估多款疫苗，高福今日(7日)回應稱，目前中國疫苗的三期臨床實驗只有中期數據，世衞需謹慎評估。

高福認為，內地研發的疫苗對香港疫情和建立群體免疫會發揮非常重要的作用；另從公眾參與的角度，香港民眾對防範疫情非常配合。對於多國出現變種病毒，高福認為，病毒發生突變是正常現象，目前初步結果顯示，病毒的變異並沒有對疫情防控造成很大影響。

中國已有4款新冠疫苗獲得國家藥監局批准附條件上市，另在多國獲批上市。而世衞自1月宣布將評估多款中國疫苗能否列入緊急使用清單，但至今還沒有結果。高福強調，對疫苗臨床實驗嚴謹、審慎批核，導致沒有足夠的數據，又稱「我們的廠家、有關單位在跟世衞組織溝通，我相信會有很好的結果」。不同的研究團隊去年在美國、法國等地發現2019年12月前採集的血清在新冠抗體檢測發現受感染，高福指中方用1年時間研究早期收集的樣本，包括華南海鮮市場的樣本，未發現病毒，也沒在任何一種動物裏發現病毒。

另針對病毒起源，中國工程院院士陳薇表示，國家要加大科研力度，進一步釐清病毒起源、動物宿主和致病機制，深入分析病毒變異對現有防控措施的影響，並開展針對重要變異毒株的疫苗、核酸和抗體檢測試劑等的研究，並建設特需疫苗國家技術創新中心。