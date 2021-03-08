東方獻司法改革藍圖　培訓退休紀律部隊高層做裁判官　

本港自前年經歷反修例示威後，社會充斥着俗稱「黃絲」的反建制人士，並蔓延至司法界，他們對示威者的定罪及判刑均顯出「慈悲」一面，被謔稱為「黃官」。有學者及法律界人士均認為，司法界必須改革，由一些已退休又受過專業法律訓練的紀律部隊高層擔任裁判官，他們一方面對本港法律相當熟悉，對處理不同罪案更加瞭如指掌，如由入境處人員處理假難民及黑工案、海關人員處理盜版及私煙案、警務人員處理各類刑事案件，對案件背景、調查過程更為清楚，大大加快審理效率，逐步邁向司法改革藍圖。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，由已退休又受過專業法律訓練的紀律部隊高層擔任裁判官，有關構思值得探討，他指，現時司法界除了「黃官」，亦有部分法官好像不食人間煙火，對社會不同層面認識不足，有法官連一些社交媒體的名字也沒有聽過，俗語所謂的「離地」。

陳續謂，相反，紀律部隊的人員經常接觸市民，與社會脈搏相連，加上對不同罪案有專門知識，若經過足夠的法律訓練，取得專業法律資格，由他們擔任裁判官，可謂雙得益彰，事半功倍；對於有意見指，若裁判官曾是紀律部隊高層，處理案件時可能會不客觀，甚至主觀，陳認為，如果受過專業法律訓練的人員，應會公正處理案件。

大律師陸偉雄亦表示，由退休紀律部隊高層擔任司法人員是「可行的」，因相關人員在投身法律界後「唔係一張白紙，係已經積累咗幾十年經驗」。而據他所知，不少警務人員或紀律部隊人員，於在職期間均會進修，當中不少人取得相關的法律專業資格，並在退休後選擇成為執業律師或大律師。

陸指出，香港司法機構需要更多優質的法官，若退休紀律部隊高層有意投身司法界，於取得專業法律資格後，可以選擇申請成為暫委審判官或是暫委法官，繼續服務社會，而司法機關會考慮申請人的年齡、執業表現等因素，再決定是否取用，又指自己亦曾見過相關的例子。

議員葛珮帆亦表示，本港司法界除了面對「黃官」問題，連法官數目亦嚴重不足，致司法機構積壓案件十分嚴重，尤其是假難民的司法覆核案件，政府及相關部門實在要多加深思，如何增加法官數目。她同意若由一些受過專業訓練的人士擔任裁判官，如紀律部隊高層，是值得研究的方向，但認為有關人士必須取得大律師資格，再循序漸進，按部就班，進身成為裁判官。