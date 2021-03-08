停業多時經營壓力大增　UA院線不敵疫情清盤

戲院因新冠肺炎疫情停業兩個多月，至上月18日才重開，不過，UA院線官方網站昨晚（7日）起停售戲票，並沒有再更新，今日（8日）凌晨起已無法登入，旗下的UA Cinemas手機應用程式亦從昨晚起無法使用。該公司證實，由於疫情及長期的經營壓力，宣布即日起全線結業，形容是一個痛心及艱難的決定，並向長期支持的顧客致歉。

該公司指，自前年起，本港經濟環境急劇轉變，去年更受到新冠肺炎的衝擊，戲院在過去一年三度被政府勒令停業。面對過去半年零收入的狀態下，仍要應付高昂租金及其他龐大的固定支出。即使停業近半年亦未有裁員。惟經營壓力增加下，戲院的生存空間卻日益萎縮。儘管過去一年多以來，該公司已開源節流、掙扎求存，但仍敵不過經濟壓力，只能無奈結業，現時亦已啟動清盤程序。

該公司又指，職員除可獲發依據僱傭條例的基本遣散費外，亦將額外得到一筆特惠金，予有關員工應付燃眉之急。

UA院線昨晚突然通知全線員工今日不用上班，在今早約10時到灣仔出席講座。目前UA院線全線共有6間戲院，分別位於銅鑼灣時代廣場、旺角Moko、九龍灣淘大花園商場及MegaBox商場、青衣城及東薈城。其中時代廣場及淘大商場的UA戲院，去年5月至8月期間曾傳出被追租的消息。