UA院線36載光影落幕　業務創新首引入IMAX

UA戲院自1985年在港經營，至今36年，今宣布全線結業。

UA Cinemas今日（8日）宣布全線結業，成為本港疫情爆發以來首個倒閉戲院院線，為36年以來戲院業務畫上休止符。UA Cinemas於1985年由立基集團創辦人紀愛華成立，當時為全港首個院線引入全自動化放映系統及迷你化戲院設計，90年代亦開設電話和網上購票，2007年更率先引進IMAX巨幕技術，其創新業務被業界稱為本港戲院業的龍頭之一。

疫情影響下，各戲院去年12月初停業至上月中，損失慘重。其中UA Cinemas多項業務亦受影響，位於尖沙咀K11 Musea的戲院K11 Art House前年才正式營運，更標榜首個使用IMAX Laser影廳，但疫情停運下，今年1月已售出。去年5月底開始，其兩間分別位於銅鑼灣時代廣場及九龍灣淘大商場的戲院，多次遭物業代理公司入稟法院追租。此外，UA Cinemas原定於大埔超級城開設戲院，但今日過後，所有計劃化為泡影。

UA Cinemas於1985年在本港成立，首間戲院設於沙田新城市廣場，該院線最先將美式多廳迷你綜合戲院模式引入本港。2018年，UA Cinemas推出全港首間「無障礙戲院」，為視障或聽障人士提供輔助裝置借用服務。該院線結業前共有6家戲院，分別為銅鑼灣UA Cine Times、旺角UA Cine Moko、九龍灣UA MegaBox及UA淘大、青衣UA青衣城及東涌UA東薈城。