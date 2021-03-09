專家倡倣效內地及澳門　列明「60歲以上不建議接種」新冠疫苗

本港至今已有3宗注射新冠肺炎疫苗後的死亡個案，導致全城恐慌。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良認為本港應參考內地及澳門的接種安排，例如列出不建議60歲以上人士及長期病患者使用，而澳門要求60歲以上人士若想打疫苗，條件是健康狀況良好，並經醫學諮詢才可接種。

何栢良舉例指，在內地，科興疫苗的使用說明會清楚列出不建議60歲以上人士及長期病患者使用，而澳門預約接種國藥疫苗的網上系統，亦不會開放給60歲以上人士，如他們想打疫苗，政府會另行安排及有條件接種。何指，科興藥廠早已說明，疫苗對60歲以上人士的臨床測試數據不足。

何又建議港府參考美國以電子病歷追蹤接種人士的做法，認為有助了解病人的糖尿病、中風及心血管疾病的發病率有否轉變。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明認為，疫苗的副作用難以一概而論，需研究疫苗會否導致輕微炎症，以增加接種人士血管阻塞機會。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，政府應加快就注射疫苗後死亡個案的化驗工作，而現時市民接收有關疫苗的資訊混亂，令部分接種者打針前有心理壓力，或會影響控制多種慢性疾病。他強調當局檢視打針後死亡的個案時，要將慢性疾病的背景發病率一併考慮。但梁認為，現階段毋須暫停本港新冠疫苗接種計劃。