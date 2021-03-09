政Whats噏：被還押尹兆堅缺席會議　區議會留空櫈

有葵青區議員在大會上舉示威標語，DO以區議員作政治宣示為由拉隊離場。

被控違反《港區國安法》嘅民主黨葵青區區議員尹兆堅(肥尹)，早前不獲保釋，需要繼續還押，外界關注佢嘅葵青區議員議席安排，該區今日(9日)舉行會議，仍然放有肥尹嘅名牌同座位。民主派區議員喺會議尾聲嘅時候，高舉標語抗議政權政治迫害，民政事務專員(DO)以區議員作政治宣示為由拉隊離場。

肥尹嘅議席暫時仍然得以保留，所以喺今日嘅葵青區議會大會上，都仲見到肥尹嘅空位同名牌。會議討論緊其他事項嘅時候，民主派區議員展示寫上「欲加之罪，何患無辭，停止政治迫害」嘅標語抗議，DO鄭健就以有區議員喺會議期間作政治宣示、超越區議會職能為由，聯同民政事務處職員離開。

會議喺無秘書處支援嘅情況下繼續進行，肥尹嘅黨友劉子傑代替佢讀出發言，引述肥尹對依家唔能夠履行職責感到抱歉，又話服務社會30年係佢人生榮耀，為社會公義發聲，佢問心無愧，亦無怨無悔，日後必定有緣再會。

《區議會條例》第547章列明，假如區議員連續4個月無出席會議，同時無喺限期前得到區議會嘅同意，就會喪失餘下任期中擔任議員的資格。雖然該區區議會主席單仲偕就話會接受肥尹用呢個理由請假，但肥尹依家都冇提出有關請求，又唔知幾時出到嚟開會，睇怕佢個議席都係保得一時，保唔到一世啦。