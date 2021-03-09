政Whats噏：海洋公園就重生方案落力拉票　傳高層疑減薪換立會支持

陷入財困嘅海洋公園繼上年獲立法會通過54億港元撥款救亡後，政府早前宣布再向海洋公園「泵水」約67.9億港元，園方同時都提出「重生方案」配合。雖然呢個撥款方案早前獲立法會經濟發展事務委員會通過交上財務委員會審議，但係亦有唔少議員依然不滿方案過於空泛。據了解議會阻力其實並非表面上咁大，議員似乎主要都係以公園為集體回憶同可發展保育工作為由而「勉強」支持撥款。除咗表面上打「溫情牌」外，其實海洋公園仲有張底牌未揭開！有傳園方高層同議員拉票時，曾口頭表示願意減薪換取支持喎。

管理不善嘅海洋公園上年問完政府攞錢後，外界一直憂慮佢會淪為「無底深潭」，又再「攤大手板」要求政府「泵水」。但估唔到，政府今年1月再宣布向海洋公園提供一筆非經常撥款16.7億港元、11.2億港元補貼、並豁免政府貸款的利息等，合共涉及約67.9億港元。園方當時公布「重生方案」，包括部分園內設施將會外判營運，預期暑假開幕的水上樂園及保育工作則由公園負責。雖然呢個方案喺經濟發展事務委員會上，惹嚟議員批評園方無詳細列出撥款實際用途，同埋交代唔到園區設施收費等，但撥款方案最終都係獲得通過提交上財委會，外界關注海洋公園最終係咪可以箍夠票取得撥款。

唔知海洋公園係咪知道自己嘅方案漏甩太多，所以呢排頻頻帶一班議員參觀興建已久嘅水上樂園。被問到會唔會支持今次嘅申請，議員黃定光就話海洋公園係集體回憶，如果倒閉嘅話的確好可惜，但係一直撐落去都只會變成「無底深潭」，希望園方申請咗呢16億港元後可以斷尾並自行營運落去。佢又笑指從來未見過當局同園方咁搏命拉票，但就認為新方案細節仲係唔夠清晰，所以就未完全可以說服到佢支持撥款喇！

亦有議員坦言，政改即將展開，將來可能都係專業及工商界別佔較多席位，所以對於地區直選議員而言投票壓力都會相對減少，預料今次撥款申請阻力唔會好大。該名議員又話今次撥款都係幫海洋公園「輕輕企返好」，又話如果今次方案中會加多啲保育同教育元素，都好難話唔支持喎。

至於旅遊界議員姚思榮都話，今次提出嘅經營模式同上次注資54億港元時嘅情況唔同，相信園方拎埋今次撥款後可自負盈虧，未來十年八載都唔使再問政府攞錢。佢又話即使公園情況點樣都好，都要有社會責任唔可以胡亂裁員，但就支持園方高層減薪，並將薪酬同公園收入掛鈎。

其實海洋公園上次獲政府注資救亡已經引起社會好大回響，今次再向立法會申請撥款難度的確有所增加，如果園方高層只係口頭上許下承諾，以為「過咗海就係神仙」，攞完撥款食言，跣到一班議員「攤攤腰」的話，睇怕海洋公園以後都唔會有運行喇！