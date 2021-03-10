Dr.東：疫下裁員及家庭壓力易誘發生蛇　皮膚現紅點水泡勿輕視

都市人生活忙碌，不時出現小病小痛，但多數人疏於理會，小病隨時變大病。相信不少人都經歷過皮膚出現痕癢、紅點的常見情況，往往當作敏感或濕疹等處理。惟有專科醫生指出，若皮膚出現紅點及水泡便不應輕視，有機會屬帶狀疱疹，即「生蛇」，若置之不理，後果非常嚴重，若生蛇上眼或入耳，更有機會致盲及耳聾，呼籲市民不要輕視，有症狀應盡快求醫，把握治療良機。

老人科專科醫生葉珮嫦表示，生蛇是由水痘病毒引起的疾病，但凡感染過水痘的人都有機會生蛇。當水痘愈合後，病毒會潛伏人體神經，處於休眠狀態，隨時會再度活躍，並引致生蛇。當身體免疫能力較弱，如面對龐大壓力和天氣轉變等，都可誘致病發，屆時病毒會沿着脊髓神經去到連接的皮膚表面，形成紅疹。生蛇可在任何時間及任何身體部位發病，最常見的發病位置為背部及腰部。葉稱，過往有病人甚至在舌頭、眼睛及肛門等的位置生蛇。

葉指生蛇的首周為黃金治療期，醫生會按情況給予特效藥及外用藥膏作消炎及抗病毒，病人有較大機會可完全康復。相反，若延遲治療，即使生蛇患處的皮膚好轉後，亦可能出現後遺神經痛，當輕觸患處，會有火燒刀割的感覺，增加患者心理壓力。

她提醒，50歲或以上人士病發的機率較高，有需要可按醫生指示注射疫苗。她分享，過往曾有104歲的病患因生蛇求醫，幸好於發病72小時內求診，最終可在2日內康復，反映及早求醫的重要性。她又指疫情下，不少人擔心被裁員及家庭壓力增加，令壓力上升，生蛇的年輕患者較以往急增數倍，提醒市民可適度疏導情緒，減低生蛇機會。

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