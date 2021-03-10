政府9年花1.37億管理三無大廈卻低效　議員憂慮火警隱患

三無大廈問題一籮籮非新鮮事！石屎剝落、火警隱憂、垃圾囤積，疫情下更恐成播毒源頭，全因沒有業主立案法團監管，但負責協助大廈業主成立法團的民政事務總署，在去年被審計報告點名批評推行計劃9年成功率只有14%。政府帳目委員會委員今(10日)炮轟政府豪花1.37億港元才為536個法團，成績差強人意，民政署一開始捍衛承辦商，指工作符合訂下目標，對其「差劣」工作「滿意」，又辯稱業主年老難以聯絡，若加強罰則會令市民更抗拒等，直至委員狠評代表「遊花園」，又斥三無大廈潛在火警隱患，猶如計時炸彈等問題，民政署代表最尾才跪底，承認計劃有改善空間，會在恆常化後嘗試提高目標。

審計報告在去年11月提到民政事務總署委聘承辦商協助「三無大廈」業主成立法團，計劃推出9年來，只為全港5255幢「三無大廈」中的536幢成立法團或恢復法團運作，整體成功率只有14%。政府帳目委員會就民政事務總署協助大廈管理的工作展開公開聆訊，會上民政事務局局長徐英偉開始時指，管理私人大廈是業主責任，經過多方面的努力，「三無大廈」的數目持續減少，由2011年約6 600幢，已減少至2020年年底大概只剩約4 900幢，他解釋未能成立法團的大廈，住戶多為租戶、年老業主、大廈涉及多份公契、或面臨收購。政府代表多次指，承辦商已經達標，對其工作滿意。

委員會主席石禮謙批評政府公布承辦商百分百超標完成，是因為首兩期的目標只是99幢大廈，至第3期才增至105幢，形容目標低，成功率自然高，但整體來看只有14%，又斥徐英偉在「遊花園」，未有實質回答問題。謝偉俊憤斥政府計劃實施9年，花了大量公帑，但成效如此低，「係咪三無永遠係三無，水位係咪無得提高？」他質疑是否應取消計劃。徐英偉其後才改口指，當時認為是合理指標，又指當時只屬試驗計劃，指地區上認同要計劃要延續，往前向認同數字要提升

邵家輝狠評「三無大廈」對香港市民是炸彈，政府本意是投放資源去協助成立法團，結果成果不好，住戶又不理睬，認為有需要修改法例提高成效，另劉國勳同指能否加強罰則來提升阻嚇性。民政事務總署署長謝小華解釋，現時透過《建築物管理條例》（第344章）提供法律框架，讓大廈成立業主立案法團（法團），但由於《條例》有「先天不足」地方，早年是希望以互助性質成立法團，未有涉及維修問題，而且《條例》列明要遇上非常嚴重的「危險」才可由政府介入。民政事務總署副署長(2)王秀慧補充指，《條例》下一直以來是勸喻方式，將來會修例加強罰則，但代表提出法團人士都是義工，若要負責會更少人願意擔任角色。政府將於下半年公眾咨詢，推出其他配套計劃，協助「三無大廈」改善喉管、消防系統等樓宇安全。