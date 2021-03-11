稀釋疫苗有針無人打　復必泰恐送堆填　政府拒交代

斥資84億港元購入的新冠疫苗在開展接種後，出現多宗死亡及嚴重事故，引致預約名額乏人問津，「退針潮」更衍生嚴重的資源浪費。有藥劑師透露，復必泰疫苗須按預約人數以「1：5」比例稀釋，一旦有人因「甩底」而無法在指定時間內接種，耗資大量人力物力、從外國空運到港的疫苗隨即要送入堆填區。

根據政府昨日(11日)公布的數據，昨日8間接種中心的整體接種率約為72%；7間接種復必泰疫苗中心的整體接種率則約為91%，換言之，科興疫苗高達28%預約市民「放飛機」；即使較多人到場打的「復必泰」，亦有9%市民「甩底」。東網向衞生部門查詢浪費藥劑的確實數字，至今未獲回覆。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，復必泰疫苗運抵接種中心前，會從攝氏零下70度的雪櫃，轉至攝氏2至8度雪櫃解凍一晚，運到接種中心後，每瓶疫苗再以「1：5」比例注入生理鹽水，即1劑疫苗稀釋至5針，此後亦不能再將藥瓶放回雪櫃，否則疫苗就會失效，故接種中心於將近關門的時段，會以「數人頭」形式估算仍有多少市民到場接種，再開新一劑疫苗。若僅1名市民到場，工作人員仍要開新一瓶藥劑用來稀釋，變相浪費4針疫苗。

有消息指，當局將待市民抵達中心，再按到場人數稀釋藥劑，崔則表明實行上有難度，因有關疫苗稀釋前須放置室溫10分鐘，稀釋過程亦須約8分鐘，若市民到場後仍要等候20分鐘再打針會影響接種效率。對於建議讓即場預約人士打針避免浪費問題，他則指涉及公平原則，實際施行難以容許，若疫苗只可供部分即場預約人士接種，難以向其他人解釋為何「無針打」。