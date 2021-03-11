伍倫貢學院80%畢業生繼續升學　就業平均月薪1.7萬元

香港伍倫貢學院今日(11日)公布2020年副學士畢業生升學及就業情況。受訪的1,900位畢業生中，有80.7%繼續升學，其中大部分升讀本地資助或自資學位課程；13.1%受訪者就業，包括教育、社區服務、金融業等，平均月薪達17,719港元。

學院於去年11月至今年1月進行網上問卷調查，訪問1,900位2020年畢業生。結果顯示，80.7%受訪者繼續升學，13.1%就業，6.2%仍在求職階段、兼職工作或自我進修等。升學的學生當中，有43.2%升讀8大資助學位課程；41.7%升讀自資學位課程；7.2%於本地修讀海外大學學位課程；5%則到海外升學，最受歡迎的國家是澳洲及英國。

升讀8大資助學位課程當中，有40.4%升讀香港城市大學，18.3%升讀香港理工大學，10%升讀香港浸會大學。另有不足10%分別升讀其餘5間院校。至於升讀自資學位課程的學生，約有7%升讀由8大提供的自資學位課程，而香港恒生大學最受歡迎，有187人升讀。

就業方面，畢業生平均月薪為17,719港元，過去3年都呈上升趨勢。他們平均花2個多月時間找到工作，約49%則在一個月內找到工作，比2019年大跌16%，相信與疫情有關。

工作類別方面，最多畢業生投身社區服務，有29%；其次為教育行業，有11.8%。金融業及貿易、批發、零售業都各有逾10%。香港伍倫貢學院副校長（策劃）蔡耀權表示，雖然去年疫情肆虐，但金融業界發展不俗，有工商管理副學士畢業生覓得相關工作，薪酬高達3.5萬港元。