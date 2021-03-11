學生拆欄杆判入更生中心　官斥對司機行人構成威脅

網民前年11月發起「三罷」，期間一名男學生在上水與3名人士拆毀行人路的欄杆被拘捕，他否認一項刑事毀壞罪後受審，早前被裁定罪成，今（11日）到粉嶺法院被判進更生中心。裁判官黃國輝直指被告的拆毀欄杆的行為，使汽車失事前更易撞上行人路，對於司機和行人均構成威脅，基於案件嚴重，應判監禁式刑罰。

被告張文軒現時20歲，他被控於2019年11月11日，在上水新運路和掃管埔路交界，損毀屬於香港特別行政區的金屬圍欄。控方案情指，一名警長當日早上6時許，駕駛警車前往粉嶺處理一宗有人投擲雜物落路軌的事件，當駛至本案現場時，警長看見被告等4名男子正在拆除和搖動欄杆，之後將欄杆放在地上。警長駛前並下車，4人見狀逃走，警長追着被告，被告失足跌倒，警長遂在同僚協助下制服被告。

辯方求情指，被告的背景良好，積極參與校內的活動，並獲得父母的肯定。他事發後已深感懊悔，明白自己以錯誤方法去表達意見。辯方冀法庭考慮被告還押多天，已初嘗牢獄之苦，能夠再索取社會服務令報告，好讓被告在開放環境下更生。

惟裁判官表示，即使被告過去記錄良好，但他破壞行人路欄杆的行為，對於行人及汽車都構成威脅，案情相當嚴重。加上被告是在審訊後定罪，報告亦顯示被告仍否認犯事，故認為毋須再索取社會服務令報告。最終法庭接納報告建議，判被告進更生中心。