上海仔頭馬金融趙涉非法禁錮傷人　由警車押抵提訊

香港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻的頭馬之一、綽號「金融趙」的趙俊名繼早前被控洗黑錢後，再涉及另一宗非法禁錮案及傷人案，前晚(10日)被警方拘捕，經通宵扣查後，今早(12日)由警車押解至觀塘裁判法院提堂。

控罪書內容顯示，兩名被告分別是報稱文員的裘馬誠(26歲)及報稱商人的趙俊名(44歲)，他們被控「串謀對他人身體加以嚴重傷害」及「串謀非法禁錮他人」兩罪。

串謀對他人身體加以嚴重傷害的控罪指，二人於今年2月20日在牛頭角常悅道18號富通中心7樓阿拉丁科技集團，與4名不知名人士串謀非法及惡意導致姚傑偉身體加以嚴重傷害。

串謀非法禁錮他人的控罪則指，二人於今年2月20日至3月6日期間，在香港某處與4名不知名人士串謀非法及損害性地禁錮姚傑偉，並違反其意願而將他羈留。

現年43歲的金融趙，之前已被控一項洗黑錢罪名，並已提堂，指他於2013年11月12日與2014年11月29日期間，在香港知道或有合理理由相信一筆財產，即盛豐國際管理有限公司名下大新銀行某戶口內合共981.8萬港元的款項，其全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍處理上述財產，案件押後至本月26日再提訊。