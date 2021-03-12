相思灣村僭建碼頭拖近5個月終還原　地署豎告示牌免佔用

西貢相思灣村「神秘丁屋」業主黃子洋，涉在其經營的水上活動店前僭建私人碼頭一事被東網踢爆後，碼頭一直被鐵絲網圍封，惟黃懶理指控繼續經營水上活動店，事件拖近5個月後，地政總署近日才在僭建碼頭進行還原工程，拆除一直圍封的鐵絲網，並在今日(12日)豎立告示牌，提醒切勿佔用官地。

外判工人連日在僭建碼頭動工，以挖泥車將碼頭的石屎剷起及運走，昨日(11日)亦已將挖泥車駛離現場，而今日則拆走鐵絲網及豎立政府土地告示牌。至於在水上活動店前的行人路，早前已有人將石屎路挖起並鋪上泥土及草皮覆蓋，該店今日沒有營業。

地政總署發言人日前確認水上活動店前的政府土地，已根據《土地﹙雜項條文﹚條例》張貼通知飭令佔用人於限期前停止佔用，並於日前開展還原工程，如有足夠證據確認佔用人身份，該署會作出檢控。

規劃署發言人早前亦指，水上活動店前的行人路範圍屬於「海岸保護區」地帶內，該署於1月已向上述的1宗違例填土工程發出恢復原狀通知書，要求有關土地擁有人於4月26日或以前，移走鋪設在該處的混凝土及在有關土地上種草，該署會按既定程序繼續跟進。