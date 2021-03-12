傳終院海外法官韋彥德或離港回英　議員指角色有衝突

身兼終審法院非常任法官的英國最高法院院長韋彥德(Robert Reed)曾指《港區國安法》部分條文引起關注，有外媒報道指韋彥德將在短期內決定會否繼續擔任終審法院非常任法官。有議員對韋彥德離港表示不可惜，促「早走早着」；另有法律界人士指，事件顯示本港司法系統出現國家安全漏洞，英國或會以派出或停派法官的手法，干預本港司法系統，估計韋彥德可能因利益衝突而離開。

外媒引述高層人士指，英國可以撤回在港擔任法官的英國法官，而英國最高法院的聲明亦指出，包括韋彥德在內的10名在港擔任法官的英國法官應辭職，更有官員透露韋彥德就相關問題與英國政府保持聯繫，並將在短期內決定是否繼續擔任終院非常任法官。此外，韋彥德(Robert Reed)曾在《港區國安法》實施後不久發聲明，指部分條文引起關注，會檢視香港司法獨立及法治能否得以維持，再決定是否再派法官來港擔任非常任法官。

身兼執業律師的議員周浩鼎指，韋彥德早前高調質疑《港區國安法》令市民覺得對憲法有偏頗想法，現階段如「拉隊走人」，即呼籲在港擔任法官的英國法官離開香港更是令人感覺勾結外國行政機關、配合外國政策抹黑港府，斥做法可恥。他又稱如韋彥德獨自回英就「唔該早走早着」，如果拉走其他法官就難免令人認為勾結外國詆毀中國，並無尊重憲制秩序。

香港中小型律師行協會創會會長陳曼琪指，英國或由派人或停派來港擔任非常任法官的手法干預本港司法獨立，指英國法官均聽命於英國，並不可以「賊喊捉賊」反指中國干預香港司法體制。她又稱在港擔任法官就應當遵守憲制秩序和《基本法》以及捍衞中國主權，對於韋彥德可能離港，陳估計韋彥德或未能處理角色及專業的衝突故選擇迴避，但不排除有其他個人理由。

另外，流亡海外的前「民間外交網絡」發言人張崑陽在社交平台指，已向國際律師協會人權研究所建議英國及其他普通法國家應暫停派海外法官到香港，亦呼籲不要接受港府委任打壓香港政治人物的案件。