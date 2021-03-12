國泰2月客運量按年暴跌97.9%　每日載客量曾錄348名新低

至於2月份運載82,297公噸貨物及郵件，按年跌30.7%。月內的貨物及郵件收入噸千米數按年減少26.2%。運載率上升13個百分點至79.5%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力削減38.3%。

首兩個月，載客人次按年跌98.7%，運力下跌92%，而收入乘客千米數則下跌98.5%。載貨量跌29.4 %，運力下跌39.7%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌23.8%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，集團於2月面對的挑戰尤為嚴峻，自2月20日起，駐港機組人員須遵守新的強制檢疫規定，嚴重影響集團的客運服務能力。況且，春節假期期間的客運需求亦非常疲弱。

林稱，2月每日載客量持續下跌，2月22日更錄得348名乘客的新低。而2月份的日均乘客數目為755名，較1月的981位乘客更為遜色。整體而言，2月份的客運運力較1月減少41%，運載率為13.9%。此外，2月份貨運運力按月下跌23%。

林展望，由於國際旅遊需求復甦進度仍十分不明朗，加上駐港機組人員的檢疫措施，集團在3月底前只會維持基本客運航班，預期3月份的日均乘客數目將處於600名以下的低位。另大致上仍維持早前的預測，即2021年上半年的客運運力將遠低於疫情前的1/4，而全年運力將低於50%。