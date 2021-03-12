食店內叫囂游蕩　官指難證食客受驚男子脫罪

前年有網民針對商舖，號召所謂「和你shop」的示威活動。一名無業男子涉嫌在旺角朗豪坊商場內的食肆「茶木」遊蕩而被捕。他於西九龍法院受審後，今天（12日）被裁定罪名不成立。裁判官劉淑嫻表示，控方指稱被告在餐廳內叫囂嚇至女食客掩面抽泣，卻不傳召女食客作供，而由旁觀的警員作證。因女食客掩面可能出於不同原因，如要避開記者的鏡頭，故控方不能在毫無合理疑點下，證明被告的遊蕩使他人受驚。

29歲被告楊景明報稱無業。控罪指他於2019年12月26日，在旺角朗豪坊4樓「茶木」內遊蕩，導致其他不知名人士合理地擔心本身安全及利益。裁判官裁決時指，控方指有警員目擊，被告在「茶木」霸佔座位卻不點餐，而是不斷叫囂：「啲嘢食會唔會食死人㗎？」、「咁貴㗎！」導致身旁有女食客掩面及轉移去其他座位。

裁判官肯定被告的行為構成遊蕩，惟單純遊蕩並不是罪行，控方須證明被告的遊蕩使女食客受驚。裁判官指出，若女食客受驚，正常反應會是即時離開餐廳，但她只是轉移去其他座位。況且女食客本來坐着的餐枱靠近商場走廊，當時走廊上站滿記者，不能排除她掩面的行為，是為遮擋鏡頭拍攝其容貌，而非哭泣。