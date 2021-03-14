增56個指明地方1間健身中心及7校納入強檢

政府今日(14日)凌晨2時許表示，已引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處64個指明地方的人士（下稱「受檢人士」）接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

現時，在全港所有地區，如有住宅（包括商住兩用）大廈新增一宗或以上確診個案，或其污水樣本檢測呈陽性，顯示可能存在感染風險，均會被納入強制檢測公告。

針對工作場所的檢測方面，如某一個工作場所出現一宗或以上的確診個案，便會被納入強制檢測公告。

3月13日有56個符合上述準則的指明地方、一間健身中心及7間學校被納入強制檢測公告。

納入強制檢測公告的大廈名單

A. 新增一宗或以上確診個案或污水樣本檢測呈陽性的大廈

新增一宗或以上確診個案

1. 香港九龍新蒲崗彩虹道 242 號采頤花園第 3 座

2. 香港九龍油尖旺彌敦道 81 號喜利大廈

3. 香港南區海怡路 10 號海怡半島第 2 期怡麗閣

4. 香港九龍彩虹牛池灣街 2 號彩輝邨彩華樓

5. 香港筲箕灣筲箕灣道 209 號嘉兆大廈

6. 香港新界南丫島北角新村 47A 號

7. 香港跑馬地肇輝臺 8 號

8. 香港堅尼地城域多利道 64 號廣基工廠大廈

9. 香港南區大潭道 18 號映月閣第 1 座

10.香港新界大嶼山愉景灣道 1 號愉景灣 3 期康慧台康頤閣

11.香港中西區加冕臺 1 號

12.香港堅尼地城堅彌地城新海旁 28 號/吉席街 71-91 號高逸華軒

13.香港西營盤水街 45 及 47 號

14.香港堅尼地城堅彌地城海旁 22 及 23 號/卑路乍街 5、5A 及 5H 號南雄

大廈 A 座及 B 座

15.香港新界屯門海珠路 7 號豐景園第 1 座

16.香港西營盤德輔道西 201 及 203 號

17.香港中西區列堤頓道 36-42 號嘉華大廈

18.香港天后銀幕街 15-17 號輝漢洋樓

19.香港銅鑼灣施弼街 18-20 號金安閣

20.香港中西區舊山頂道 23 號帝景園第 4 座

21.香港中西區摩羅廟街 22 號 Orchid

22.香港薄扶林薄扶林道 96 號裕仁大廈 A 座

23.香港新界將軍澳康城路 1 號日出康城首都 5 座(包括左翼及右翼)

24.香港北角丹拿道 18 號丹拿花園第 4 座

25.香港九龍油尖旺友翔道 1 號御金．國峯第 1 及 5 座

26.香港灣仔柯布連道 2 號修頓花園

27.香港中西區巴丙頓道 1 號興華大廈Ａ座

28.香港中西區薄扶林道 64-68 號/般咸道 73-83 號景輝大廈 B 座

29.香港新界屯門青山公路青山灣段 1 號香港黃金海岸二期第 11 座

30.香港西營盤薄扶林道 63 號第 1 座

31.香港西營盤德輔道西 88 號普頓臺

污水樣本檢測呈陽性

1. 香港西營盤薄扶林道 35-37 號豐林大廈

2. 香港西營盤薄扶林道 39 號東銘閣

3. 香港西營盤薄扶林道 41-43 號利威樓

4. 香港西營盤薄扶林道 63 號第 2 座

5. 香港西營盤第三街 133 號豐盛大廈

6. 香港西營盤第三街 135-139 號新寶大廈

7. 香港西營盤第三街 145 號

8. 香港西營盤第三街 147-149 號

9. 香港西營盤第三街 151-153 號

10.香港西營盤第三街 155 號/水街 8-10 號

11.香港西營盤第二街 120-126 號仁福大廈

12.香港西營盤三多里 2 及 12 號/第二街 141 及 143 號海昇大廈第 1 期

13.香港西營盤第二街 128 號海昇大廈第 2 座

B. 出現一宗或以上確診個案的工作場所

1. 香港金鐘金鐘道 89 號力寶中心第 2 座 10 樓 1001 室 Calastone Hong

Kong Limited

2. 香港中環金融街 8 號國際金融中心二期 49 樓瑞銀集團有限公司

3. 香港中環干諾道中 48 號南源大廈 23 樓 E 室 Sia Partners Hong Kong

Limited

4. 香港鰂魚涌華蘭路 18 號港島東中心 61 樓 Chanel Hong Kong Limited

5. 香港新界愉景灣廣場徑 10 號愉景廣場 B 座 3 樓 311 室 Integration

Movement Association Asia Ltd.

6. 香港灣仔港灣道 26 號華潤大廈 21 樓 Walgreens Boots Alliance Asia

Sourcing Limited

7. 香港新界赤鱲角觀景路 8 號國泰城 4 樓國泰航空

8. 香港中環德輔道中 4-4A 號渣打銀行大廈 31 樓渣打銀行(香港)有限公

司

9. 香港中環康樂廣場 1 號怡和大廈 38 樓 Norton Rose Fulbright (Services)

Limited

10.香港灣仔堅尼地道 17 號/皇后大道東 183 號合和中心 36 樓富衛香港

11.香港中西區堅道 111 號地下 Filters Lane

12.香港中環雲咸街 60 號中央廣場 25 樓 2501-02 室 Control Risks Pacific

Limited

C. 出現一宗或以上確診個案的健身中心

1. 香港中環砵典乍街 45 號 The Steps-H Code 5 樓 One Personal Training

D. 其他

1. 香港薄扶林域多利道 250 號西島中學

2. 香港薄扶林般咸道 90 號香港大學嘉道理生物科學大樓 6 樓

3. 香港薄扶林般咸道 90 號香港大學許愛周樓 3 樓地球科學系

4. 香港南區鴨脷洲橋道 332 號港灣學校

5. 香港九龍九龍灣臨興街 7 號啟歷學校

6. 香港中西區堅尼地道 7 號聖若瑟書院

7. 香港西環卑路乍街 16-18 號再輝大廈地下高層盈思國際幼兒樂園/幼稚

園