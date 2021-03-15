逾百名公務員拒宣誓效忠　聶德權指將啟動機制要求離職

政府今年1月要求全體現職公務員在4周內宣誓或簽署聲明擁護《基本法》及效忠香港特區，公務員事務局局長聶德權今(15日)表示約100多人拒簽聲明、未到200人，有關部門亦已去信拒簽聲明者解釋原因，及後將啟動機制要求他們離開公務員團隊。

議員邵家輝今早於立法會公務員及資助機構員工事務委員會會議上，詢問公務員拒簽聲明的情況及政府會否要求拒簽者離職。他又憂雖然大部分公務員簽署聲明但「樹大有枯枝」，關注政府如何確保其他公務員繼續擁護《基本法》及效忠特區。

聶德權表示，有關簽署聲明的限期已於2月底屆滿，現時各部門正整理資料再向當局匯報，他將於下月的事務委員會會議上再作具體交代。他指有關部門已去信要求拒簽聲明人士解釋原因，當局方收到回覆後，將會啟動公務人員(管理命令)機制處理，目標是要求他們離開公務員隊伍。他強調是按現有紀律懲處程序處理，亦會經過公務員敍用委員會審理，相信所用的時間不會太長，局方正逐步處理個案。

聶又指絕大部分公務員清楚知道，在公務員團隊工作所賦有的基本責任及擔當，包括擁護《基本法》及效忠香港特區、對特區負責等。他強調是在政治體制中的人員應有的責任。他承認過去有關擁護《基本法》、效忠香港特區及對憲制秩序的了解及培訓有不足，日後需要加強，相信如公務員更清楚自己的承擔，有助他們在公務員隊伍中的發揮。