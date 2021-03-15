涉助12港人蛇偷渡　黃國桐今到警署續保

警方國安處於今年1月中以「協助罪犯」罪名拘捕年齡介乎18歲至72歲的8男3女，當中包括律師兼九龍城區區議員黃國桐、學聯前副秘書長何潔泓的母親張靜恩等，他們疑資助12港人潛逃離港，包括提供潛逃意見、接送人士及窩藏安排及資助金額等，由數千至數萬港元不等。他們早前獲准保釋，今日(15日)亦分別到警署報到並續保離開。

其中黃中午12時前到達沙田警署，逗留近半小時後離開，惟他離開時未有談及續保情況。至於涉案的另一被捕人、獨立音樂人霍朗齊今午亦有到柴灣警署報到，他指會以平常心面對逆境，又指家人給他很大支持，令到他感到安心。據了解，張亦於今日內到警署報到。

翻查資料，黃在被捕保釋後被發現放售其名下的唯一物業，太古城恒星閣頂層連天台的三房兩廳單位，單位及天台的實用面積分別是約718平方呎及約690平方呎，並以比市價平的1600萬港元放售。惟該單位於去年中被揭發天台有一個大型僭建儲物室，涉嫌佔地約100平方呎，當時黃聲稱於購入單位時已經存在，但現時發現已移除相關僭建物。

另外，早前有地產業界人士透露，黃於約半年前開始考慮賣樓，但「一時放、一時唔放」，態度反覆，直至去年12月才正式決定放售單位。據悉，該單位為黃於2005年連租約，以475萬港元購入，主要用以收租，並向外報稱住在女友人在沙田的村屋物業。