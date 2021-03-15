汽車業界批規劃不周致道路擠塞　倡暫緩登記稅及牌費加價

早前《財政預算案》公布即時調升汽車首次登記稅及牌費，以紓緩交通擠塞問題，引來車商及車主不滿，多名車商代表今日﹙15日﹚於記者會表示反對政府加價決定。有車商代表批評政府此舉不智，認為道路擠塞源於道路規劃追不上人口發展，而且人口不斷向西北發展，令私家車成為不少人的必需品。業界又建議，政府應將加價暫緩一年，並成立小組與業界研究如何解決交通擠塞問題。

政府早前宣布，將私家車的首次登記稅提高15%，牌費則加30%，15個汽車商會及聯會今召開記者會，反對疫情下加價，認為會進一步打擊業界近4萬個家庭的生計。香港汽車會會長李耀培批評，交通擠塞源於道路規劃追不上人口發展，加上近年人口向西北面發展，但公共交通配套未完善，令私家車成市民必需品。他又批評，政府「一刀切｣將加價涵蓋電動車，錯失推動市民轉用電動車的機會。

議員邵家輝表示，2018至2020年間，私家車銷售量都按年下跌，如撇除電動車的銷售量，傳統汽車銷量實質跌幅達22.5%。他認為，加稅及牌費並非解決擠塞的方法，而且汽車業於疫情中大受影響，現時加價會令情況惡化。

業界建議，應暫緩加價一年，並與業界商討如何有效解決交通擠塞問題，例如近年嚴重缺乏泊車設施；交通措施、配套，及道路設計亦過時；公共車輛班次管理欠佳，以及3隧收費不協調等。