美領館兩職員染疫　消息：居帝景園第三座

西營盤健身中心「URSUS Fitness」群組致港島區疫情淪陷，美國駐港領事館今日（15日）公布，2名職員經檢測試後證染疫，現已關閉總領事館，進行接觸追蹤工作及進行消毒清潔。消息指，該2名職員以外交豁免權為由，拒絕接受隔離安排，食物及衞生局局長陳肇始指，已與美領館聯絡，會依法辦事，衞生署亦正跟進有關追蹤及隔離工作。

美國駐港澳總領事館在網頁公布，該2名染疫職員日常工作不用面對公眾，並指留意到不少在港的美國公民，關注政府檢測、檢疫和住院程序的做法，特別是孩子可能與父母分開隔離方面，特提醒所有在港的美國公民，都要遵守衞生防護中心發出的指引。

消息指，該2名染疫員工居於半山區帝景園第三座。

被問到美國領事館的兩宗初步確診個案是否獲豁免檢疫人士，食物及衞生局局長陳肇始下午出席記者會時未有回答，但指任何確診個案都一定要隔離並會盡快找到密切接觸者，密切接觸者亦要檢疫。

根據現時豁免人士於抵港時的檢測及隔離安排，所有豁免人士均須接受「檢測待行」，即接受檢測並於機場或指定地點等候結果，並於在港期間進行重複病毒檢測。除總領事或較高職級的駐港代表及政府人員外，其餘所有在過去21天曾逗留中國以外地區，並履行與政府相關運作的機構人員，必須於所屬機構安排的地點自我隔離21天，並於隔離期間進行重複病毒檢測。