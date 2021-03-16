政Whats噏：陳沛然問抗疫情緒貼士　曾繁光贈「活下去」3 字

新冠肺炎持續一年有多，香港人面對失業、禁聚令及通關無期，難免焦慮抑鬱。醫學界議員陳沛然（Pierre）日前就訪問精神科專科醫生曾繁光，同大家分享疫情下應付情緒問題嘅方法，曾繁光就直截了當贈大家3個字「活下去」，乜咁簡單嘅咩？

Pierre去到火炭一個藝術工作室探訪曾繁光，工作室入面擺咗好多曾繁光嘅畫作，之後曾仲幫Pierre做咗個簡易焦慮自我檢查問卷，發現Pierre有啲精神緊張，但都屬於正常香港人水平嚟嘅。對於有啲咩抗疫情緒小錦囊畀市民，曾繁光就希望市民可以用盡任何方法好好活著，需要時向其他人求助，包括尋找社會上嘅援助，就算要領取免費飯都好，都係暫時捱過難關啫。曾認為喺困境中，尊嚴唔係最迫切，助人助己，讓自己活著，將來能夠有所貢獻先至重要。

另外，曾繁光又提醒大家唔好孤立自己，需要同家人朋友保持聯繫，要親友幫你還債雖然未必可行，但如果只係解決兩餐，相信好多人都願意請朋友食飯。曾又指要相信疫情係會過去嘅，要相信自己有能力可以捱過去。

曾繁光又指網上消息流通，24小時都可接觸新聞資訊，有時候大家吸收太多資訊，既浪費時間，又會令情緒低落，所以適時要減少媒介接觸啊。