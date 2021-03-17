涉35+初選案　譚凱邦退出新同盟　施德來何啟明辭民協正副主席

47名發起或參與去年民主派「35+」初選人士，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪。新民主同盟昨日（16日）深夜宣布，被告之一的荃灣區議員譚凱邦決定退黨。而民協亦在今日（17日）凌晨宣布，同樣涉案的黃大仙區議員施德來，以及深水埗區議員何啟明，分別辭去民協主席和副主席職位。

新同盟在Facebook上發貼文，指執委會日前接獲譚凱邦來函表示希望退黨。該黨對譚正面對檢控及其家人所承受的壓力表示十分諒解，非常尊重譚的決定，一致同意其即時退出新同盟，並感謝譚過去8年的貢獻。

而民協的貼文則指，執委會晚上收到施德來、何啟明分別提出辭去該黨主席和副主席，執委會接納二人請辭決定，並感謝兩人多年來的貢獻。該黨又宣布，分別委任楊彧和利瀚庭署任主席和副主席一職。

「35+」初選案47名被告中，目前有11人正獲准保釋，包括前日（15日）獲高等法院批准保釋的施德來和何啟明，而譚凱邦早前放棄申請覆核保釋被拒的決定。此外，由於有外媒早前引述消息指，港府正主動調查民陣有否違反《港區國安法》，觸發多個成員團體決定退出民陣，包括在上周六（13日）宣布不參與民陣的民協。