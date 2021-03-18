卓越學生獎得主　讀航空工程學欲圓機師夢 　

就讀香港理工大學航空工程學學士課程四年級、年約22歲的冼家賢，獲選為該校2020年度的工程學院「卓越學生獎」得主。自4歲起已是小小飛機迷的他，喜歡砌飛機模型，9歲時冒著上學遲到的風險，亦要目睹空中巴士A380首次在本港上空低飛。他有一張「夢想清單」，就是乘坐不同的飛機種類，因此每次乘搭飛機，可能會因為機種而嘗試提早或延後其乘搭航班。他前年更到新西蘭參與培訓，嘗試首次個人飛行，一圓飛行夢。

冼家賢在4歲時，因一部以飛機師為主題的電視劇，令他夢想做機師。他表示每次乘飛機時，都有種「拆禮物」的感覺，因到達櫃枱當刻，才會知乘搭哪個機種，為了「儲齊」不同機種，他可能會要求乘坐早或遲一班航班。

他在中學畢業後，選擇就讀航空工程學學士課程，其學業成績非常優異，上學年的成績平均積點（CGPA）更達滿分的4分。他在2019年參與了香港航空青年團舉辦的帝王鳥行動，前往新西蘭交流3星期，更在固定翼飛機上完成了首次個人單飛，即自行操作固定翼飛機，並繞行一圈。

他形容當時的心情既緊張又興奮，更形容首次的飛行操作，是每個機師的里程碑，「由發動引擎、與控制塔溝通、滑行、起飛等，全部自己做」。同年暑假他前往國泰航空位於曼谷的工程部實習，當時跟隨維修員或工程師工作，為飛機檢查及維修。

由於現時在疫情肆虐下，全球的航空業均大受打擊，他明白現階段相關工作的機會減少，但他未有放棄成為機師夢想，認為可先在不同行業工作，再去尋夢。

另外，在該校眾學院中奪得「最卓越學生獎」的得主，是酒店業管理學士課程的四年級學生黃晞程。黃表示小時候的家庭經濟狀況，未能支持到一家人離港旅行，故暑期時會到本地酒店度假一、兩天。她最難忘的是有次到屯門黃金海岸酒店度假時，參與到不少親子活動，例如手工工作坊等。她在中學畢業後，升讀理大的酒店管理，未來亦想從事相關工作，將美好的住宿體驗帶給客人。她的學業成績優異，上學年的CGPA更達3.97分，亦加入理大跳繩隊，代表大學參賽奪獎。