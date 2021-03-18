港人日棄121噸飲品膠樽　政府料未來需設1200個退還點收樽　

政府正就「塑膠飲料容器生產者責任計劃」，妥善回收膠樽。環保署代表今(18日)在指，若要處理現時每日塑膠飲料容器棄置量，估計要在全港設置約1200個退還點才能消化，現時環保署已在全港設置40部「入樽機」，本月內會有多20部運作，放置在政府設施、商場、大學內。

政府今日（18日）就「塑膠飲料容器生產者責任計劃」進行業界及公眾諮詢會，環保署首席環境保護主任(廢物策略發展)蕭智慧指，現時本港每日平均棄置121公噸PET飲品樽，估計要在全港設置約1200入樽機退還點才可消化，而政府選址會根據人流等因素而定，但由於電子零件不能「日曬雨淋」，選址多為半室內。

環保署助理署長(廢物管理政策)李可期表示，環保署於今年第1季推出為期1年的入樽機先導計劃，在全港設置60部「入樽機」，現時已有40部正在運作，她指反應不錯，7星期便回收了30萬個膠樽，其餘20部會在今個月底前推出，主要會設置在零售地點、政府設施、商場、大學。

政府代表又指，新設置的退還點與現行便利點沒有衝突，會考慮在現時各區的「綠在區區」回收便利點，街角商店設立入樽機，以方便市民為主，未來又考慮以組合形式，較大數量的膠樽，市民可到退還點，有人手協助處理，而無須使用入樽機來方便拾荒者。

在計劃下，飲料供應商需要登記，並按時繳付循環再造徵費，有飲料入口商問到如何釐訂收費，蕭智慧表示，計劃參考現時「玻璃樽回收計劃」，會按飲品容量收取循環再造徵費，而回贈則按膠樽數量，供應商要呈交入口量與生產量，再由政府計算收費。蕭智慧指現時一部入樽機售價由數萬到20萬港元，政府會向供應商收取循環再造徵費，來支付生產者責任計劃，包括承擔入樽機費用。

就回收商需要申請牌照要求，蕭智慧未有透露具體細節，但他透露有關牌照需達至相關污染管制行業標準，但他表示如回收商規模較大，要申請沒難度。他又指現時本港有30多個回收商，預料將有足夠能力處理。