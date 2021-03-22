博物館前職員涉公開飛虎隊行動　否認阻差辦公受審

前年11月理大衝突中，警方出動飛虎隊在毗鄰的歷史博物館內設立行動崗位，期間有人懷疑取手機暗中拍攝，並上載至互聯網，導致照片在網上廣泛流傳。一名時任歷史博物館男職員被控阻差辦公罪，他否認控罪，案件今（22日）九龍城法院開審。被拍的警員作供表示由於被告令其位置曝光，導致最終警方要終止任務。但他承認當日被告大部分時間只是站在他身後，沒對他造成阻礙。

本案43歲被告陳志華現報稱無業。他被控於2019年11月17日，在尖沙咀漆咸道100號香港歷史博物館內，故意阻撓正當執行職務的警務人員，即警員A。

警員A供稱，當日以飛虎隊身份到場執行任務，到達歷史博物館後，先由保安員帶路到一處樓梯間，再由被告協助下執行任務。警員當時表示A擔心玻璃面積太大，自己會被外人發現，惟被告表示該塊玻璃是茶色的，外人並不能看到館內情況。及後被告應警員A要求，帶他到另一條景觀更開揚的樓梯。警員A後來得知，博物館內的觀察點已經「俾人影咗相喺網上瘋傳」，同時有人開始撬開博物館停車場閘門，其上司警長C便帶同隊員即時撤離。

辯方質疑，當日警方的行動並不低調，亦沒有採取有效措施避免行動曝光，指出警方行動在涉案相片流出前已經曝光。警員A稱，當日雖無特別指示要秘密行動，但「我哋做事不嬲都低調同保密」，即使不能完全避免暴露行蹤，但都希望「暴露少啲」。而且自己曾向被告表示「唔想被出面嘅人見到我哋做嘢」，認為被告偷拍照片，令到警方行動曝光，是行動被迫終止的主因。