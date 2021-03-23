勞工處今展開特別執法行動　嚴查離地裝修工程安全

本港近期接連發生多宗裝修工人疑高空工作墮下的致命事故，為免類似悲劇再次發生，勞工處今日（23日）展開一項特別執法行動，針對性巡查在住宅樓宇進行的裝修及維修工程，尤其是離地工作安全措施，若發現違反職業安全及健康法例便會嚴厲執法，包括發出「暫時停工通知書」及「敦促改善通知書」，勞工處說，檢控前不會先給予警告。

勞工處發言人表示，特別執法行動期間會留意使用工人以梯具進行離地工作的裝修及維修工程，特別是在住宅樓宇永久護欄杆或護牆附近和／或進行的工作，並監察責任方有否提供安全工作支援。

該處強調，承建商及僱主須進行針對性的風險評估、制訂安全施工方法及採取合適的安全措施和程序，以預防及消除與工作相關的危害。若不能在地面進行工作，承建商及僱主須採取足夠的步驟，包括設置並確保工人使用設有圍欄及底護板的合適工作平台，或其他安全的支撐設施，應避免使用梯具及不合安全規格的棚架。

根據《工廠及工業經營條例》的一般責任條款規定，僱主必須為其僱員提供安全的工作環境、作業裝置及工作系統。違反有關規定，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁6個月。為進一步加強業界對離地工作危害的警覺性，勞工處會去信相關持份者，包括物業管理公司、商會、工會、安全從業員專業組織等，敦促他們按法例要求保障相關工作的安全。