公院專科門診輪候長　中大醫院料第三季起助威院診新症

籌建6年的香港中文大學醫院於本年初投入服務，承諾會接收由醫管局轉介的專科門診及日間手術個案，以紓緩公營醫療的壓力。該院行政總裁馮康接受傳媒專訪，料今年第三季開展協助公營醫療計劃，病人在第二季時可預約服務，初步決定在同區威爾斯醫院試行計劃，再擴至其他醫院及其他聯網。

政府早前修訂批地契約以批准興建中大醫院時，承諾醫院運作的第五年起，每年可接收最多1.76萬個專科門診新症及6,600宗新的日間手術個案。

馮康說初步決定在威院試行計劃，合作形式有兩個方案，一是病人前往中大醫院看症或做手術，二是中大醫院派醫生前往公立醫院協助看症。馮又指，醫管局有建議他們到威院的李嘉誠專科診所協助處理內科穩定新症病人，據了解，除內科以外，耳鼻喉科及外科亦可能是試點。但馮直言，中大醫院的助診未能解決公院輪候時間長的問題。

此外，馮透露中大醫院即將在4月提供手術服務，並啟用4間手術室，料復活節前公布約40項手術的定價收費，包括割膽、換關節及腸癌等手術，並增設兩張深切治療病床；中大醫院於10月會開始提供婦產科分娩服務及24小時急症門診。