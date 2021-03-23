院舍長者接種新冠疫苗意願低　何栢良倡活動能力較高先打針

新冠疫苗接種計劃展開後，屢現打針後死亡個案，引起安全憂慮，甚至出現「退針」情況。至於屢淪爆疫重災區的安老院舍，現時院友願意接種新冠疫苗的比例仍為低，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早(23日)在電台節目建議，先鼓勵活動能力較高、會到社區活動的院友接種疫苗，因接種誘因較大，認為他們願意接種疫苗的程度會較高。

至於接種新冠疫苗後，由當局監察他們的反應並收集資料，再對比其以往打流感針後的反應，如針口痛及發燒等情況。他認為兩者數據不會相差太遠，之後再邀請已接種疫苗的院友分享經歷，相信可以消除安老院友對疫苗的疑慮，提高院舍接種率。

至於孕婦是否適合接種新冠疫苗，何栢良指出，由於疫苗的臨床測試不會招募孕婦，因此數據有限，他並引述美國當局數字，指當地由去年12月尾至今，有逾5萬名懷孕女士接種新冠疫苗，暫時未見有風險信號。他又表示，香港現時的2款疫苗對孕婦有不同指引，其中科興疫苗列為禁忌，而BioNTech「復必泰」疫苗指引則建議孕婦諮詢醫生，何建議準備懷孕的女士，可以先接種，在打完第2劑的兩三個星期後，再恢復懷孕計劃。

此外，何又提及「溝針」接種在臨床應用經常發生，例如部分安排給兒童接種的疫苗，會以四合一、五合一等方式，一次過注射多款疫苗，以減少注射次數；又或者在接種第1劑舊疫苗後，有新疫苗推出，而成效及安全上比較優勝，便可以在第2劑安排打新款疫苗。

惟何指出，現時未有數據顯示新冠疫苗「溝針」成效，認為要招募逾萬人做研究不可能，建議可招募數百至數千人，觀察他們在接種後的免疫反應，而港大早前已宣布展開「溝針」研究，以了解混合接種2款新冠疫苗的成效。他又說，接種不同平台的疫苗後，產生的免疫反應，光譜或者較接種1款疫苗闊。

負責「溝針」研究的新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅則指，混合接種疫苗引起的抗體水平，可能比接種單一疫苗高，或可提高保護力。他解釋，採用不同技術的疫苗刺激免疫系統的方式不同，混合疫苗的保護作用，有機會比接種同款疫苗高，先打復必泰再打科興，因為刺激不同的免疫系統，最後抗體產生的濃度可能比接種同一平台的疫苗為高，又指混合接種疫苗並無特別高風險，流感疫苗亦會以混合平台方式接種。