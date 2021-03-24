政Whats噏：三度「瑕疵」讀「瑕癖」　陳肇始抗疫滅鼠講嘢冇樣掂

新冠肺炎疫情持續逾一年，政府喺抗疫方面表現成點，相信都有目共睹。負責領軍嘅食物及衞生局局長陳肇始經常被炮轟抗疫慢幾十拍，其他環境衞生嘅工作又求其了事，就好似滅鼠咁，滅極都滅唔完，仲要每隻成本都要成4000蚊，認真大花筒。作為政府官員，平時表現已經不濟，就連回應重大事件都可以連番讀錯字，竟將「瑕疵」讀成「瑕癖」！無論抗疫定係滅鼠，連讀稿都求其過人，難怪唔少市民都希望佢下台走人啦！

話說今朝(24日)復星藥廠通知政府，話「復必泰」疫苗藥瓶封蓋存有包裝瑕疵，需要煞停疫苗接種計劃，搞到唔少市民食閉門羹。計返日子，本身有批市民早於今個月初接種咗第一劑，原定於下星期就要接種第二劑，依家突然咁搞法，分分鐘會影響接種安排。

突然發生咁大件事，陳肇始喺立法會出席會議前，就被追問相關安排同埋資料，之不過佢就只係將政府所發出嘅新聞稿讀一次，被問到有幾多人受影響、幾多疫苗出事等就冇回應喇。以為照稿讀應該萬無一失啦，點知佢就將稿內嘅「瑕疵」讀成「瑕癖」，分別係「有啲包裝嘅『瑕癖』」、「就呢個『瑕癖』要進行調查」同埋「不過喺包裝上面，佢哋都係發現有『瑕癖』」，仲要連錯三次都冇為意添。

其實「瑕疵」同「瑕癖」發音差咁遠，陳咁都可以讀錯，真係咪話唔驚訝。說話一出，隨即引起網民熱烈討論，有網民話，咁簡單都可以讀錯，連字都未識學人做局長？仲有人笑言係咪打咗疫苗嘅副作用，怒斥佢字又唔識，鑊又唔孭，一味推卸責任，草菅人命喎。

但翻查資料，原來「瑕癖」真有其物，仲要係聲稱可以殺菌同強力去污嘅潔廁用品嚟，莫非陳肇始係想去潔廁？之不過佢平時滅蚊滅鼠冇料到，搞到啲老鼠通街走，抗疫又從來未好過，潔廁應該都做唔好啦。

其實面對疫情，相信市民都真係想要個好嘅衞生官員，早日幫香港驅疫殺菌、有能力帶大家走出「疫境」，可惜陳過去呢年嘅表現，實在令人失望。過去呢幾個月，坊間叫陳下台嘅聲音此起彼落，或者真係要換人，先可以滿足市民對衞生官員嘅期望啊！