議員批鄉郊政策滯後　斥部門推卸責任

政府在發展新界的過程中，多次被批評欠缺長遠、全面的鄉郊發展政策，導致鄉郊地區未能在發展與保育之間取得平衡，城鄉之間的矛盾不斷上升。立法會今(25日)審議制訂全面鄉郊發展政策議案，促政府就鄉郊基建配套、推廣新界文化與傳統習俗，以及振興經濟等，制訂全面的鄉郊發展政策。多名議員批評政府漠視鄉郊居民生活所需，遲遲未發展鄉郊地帶，不尊重村民意見。

漁農界議員何俊賢指鄉郊地方基建需求缺乏關注。他舉例指有一個漁民沿用的碼頭已始於清朝，漁民希望翻新，政府卻不撥款修理，而政府修建設施往往以人流及旅遊業為考慮因素，並無考慮當地市民的需要。他又形容現時政府的建築一模一樣，認為政府應保育鄉郊特色建築，或修建民宿。

身兼新界鄉議局主席的經民聯議員劉業強批評政府的鄉郊政策滯後，缺乏基礎建設，甚至有村落沒有自來水供應，反問如何令居民回鄉居住。他又指政府一方面感嘆土地不足，卻不發展鄉村，建議應解禁及發展沙頭角區禁區，令沙頭角成為邊境重鎮。

劉又指不要村民要忍受高價的上網費用，促政府盡快為鄉郊設光纖網絡，他又建議設立涉50億港元的鄉郊發展及建設基金，用途應包括基建、文化傳承、鄉郊旅遊、緊急事故支援，以及自然保育土地發展。他指新界人本來對特區政府有很高期望，但多年來政府卻沒有用心聆聽村民意見，不尊重村民。他又批評政府各部門推卸責任、工作進度緩慢，應設立鄉郊發展部、審視法律是否嚴呵過時，以及做好官民溝通。

新界西直選議員梁志祥則批評現行的鄉郊政策完全忽視鄉郊人生活的需要，他認為政府要在3方面改善，以助新界人解決目前生活設施，分別是在整體管治架構上要有所改革、增設新界政務專員；政府與鄉議局一起全面研究新界的政策；以及成立鄉郊發展及保育基金，以推行傳承和保育的工作。

另外，新界東直選議員陳克勤亦斥政府在新界工作上不但其內部不協調，與各鄉村的溝通也不協調，尤其是在鄉村文化保育工作方面。陳指現時香港不少鄉村都保有歷史悠久的文物，惟都是由村民自行保管，直斥主責「鄉郊保育資助計劃」的環境局局長黃錦星「淨係識搞垃圾收費同保育大笨象嘅啫」。

發展局局長黃偉綸回應議員發言時表示，政府一直重視鄉郊市民的福祉及生活需求，而鄉郊發展涉及多個政策局的範疇，政府會適時改善措施，為沒有自來水的村落提供食水、適時將公共排污系統擴展至郊區、鼓勵電商加設5G網絡，以及以鄉郊小型工程撥款為鄉郊修路和建設。他又稱政府會與社區聯手，保育生態及文化，強調可持續發展。