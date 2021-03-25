機場示威阻救護車襲警車　2男非法集結罪成

前年8月13日有示威者癱瘓機場客運大樓，當晚一名警員遭逾10名示威者圍毆，更被人奪去警棍，要拔槍示警才得以脫險。事後有4人被捕，其中2人承認暴動罪，餘下2人否認非法集結罪後受審，案件今日（25日）在區域法院裁決，兩人被判罪成。法官將案件押後至下周三（31日）判刑，期間兩名被告須還押候判。

本案兩名被告分別為25歲廚師高穎康及23歲清潔工麥幸雄。法官於判決書指出，案發當日機場客運大樓內發生警民衝突，大批示威者衝出機場外的暢航路上，企圖阻止一輛載有傷者的救傷車和警察車輛離開。控方指當時高穎康在機場外高舉標語，叫囂示威，及後走上馬路，拍打經過的警車，並扶起手推車及搬動鐵馬以堵路。麥幸雄則向警察運輸巴士投擲水樽，以及指揮在場示威者撤退。

至於辯方則爭議，現場片段拍攝到的兩名疑犯並非兩名被告。法官觀察片段截圖，指出片段中的犯事者的衣物、右手臂上的紋身、面部輪廓、髮型及口罩款式均與高穎康相同，認為在現場要找到具備多種相同特徵的人，恐怕只得高一人。法官又指，片段顯示另一名犯事者曾站在鐵杵上，用手機拍攝現場環境。而麥幸雄的手機內亦有一段錄影片段，其拍攝方向、角度和景象都與片中疑犯一致。法官因此裁定，上述兩名犯事者正是本案兩被告，而他們的行為反映厭惡警察，並旨在製造混亂、阻塞交通，不讓警車甚至是救護車離開機場。

辯方求情指，高的雙親都有健康問題，他為自己即將入獄，無法照顧父母及打理母親的麵檔生意而感到自責和後悔。而麥的家人沒有到庭支持，辯方解釋原因是「家庭關係複雜」，並指被告入世未深，因受唆擺才一時犯案。