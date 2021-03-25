逾90%受訪市民認同保育東涌河　環團促政府嚴格規管土地利用

東涌河列為「具重要生態價值河溪」，屬本港碩果僅存仍保留天然面貌的大型河流。隨東涌新市鎮擴展計劃即將開展，東涌河谷範圍亦將納入東涌西擴展部分。環保團體「綠色力量」調查發現，逾90%受訪市民認同保育東涌河，惟不足30%認為東涌河獲適切保護。就港鐵東涌西站將坐落於東涌河附近，近90%受訪者認為港鐵需兼顧保育東涌河。團體促請港鐵及政府長遠投放更多資源保育東涌河，以回應市民訴求。

綠色力量以網上問卷成訪問313名市民，當中58人為東涌居民，了解市民對保育東涌河的意見。調查發現，逾90%受訪市民認同東涌河本身的生態價值或特殊保育需要，但只有26%人認為東涌河已獲適切保護，有90%人更認為東涌河正受人為威脅。至於保育東涌河政策方面，58%受訪市民認為應「嚴格規管周邊土地利用」。

至於個人層面，調查顯示市民樂意配合並作出相關改變，多項保育措施均獲逾90%受訪市民支持，包括「遵循生態敏感區內實施的道路或人流管制」及「不進行有損東涌河生態的活動」等。另外，港鐵將興建東涌西延線，並於東涌西興建新車站。調查指，近90%人認為港鐵於發展同時需肩負保育東涌河角色，當中最多受訪市民希望港鐵「採用生態友善的施工程序」。

綠色力量高級保育經理呂德恒指，東涌發展計劃須加強保育元素，方能滿足市民期望，又希望當局嚴格規管土地利用，阻止與規劃意向不符的發展，以保護鄉郊環境。他又建議，港鐵應考慮以東涌河生態作未來東涌西站的主題，並致力保育東涌河，亦可善用附近的特色地標增加車站的吸引力，並期望港鐵盡快公布車站工程的細節。