入境深圳集中隔離減至14天　病毒檢測證無感染可自由活動

自今年1月5日起，香港等入境人士前往廣東深圳，需集中隔離14日後，額外接受7天的社區管理，時間共21日。深圳市衞健委周四（25日）召開新聞發布會，宣布放寬檢疫措施，入境人員進行14天集中隔離醫學觀察後，核酸檢測結果為無感染，即可解除隔離觀察，允許自由流動。

市衞健委副主任常巨平指，香港疫情一直波動反彈，近期再現新發聚集性疫情群組；隨着清明假期將近，人員密集流動，疫情防控不能鬆懈。防疫措施方面，入境人士毋須實行「14+7」政策，只需進行集中隔離14日，期間入住隔離酒店後的第1、4、7、14天，共做4次核酸檢測，結果均為無感染則可解除隔離。

符合家居隔離條間的入境人士，若目的地在深圳市內，經核酸檢測無感染，可自願申請集中隔離7日、家居隔離7日。有關部門不得對解除隔離人員再採取延長期限、居家隔離、居家健康管理、社區健康管理等措施。

另清明期間，廣東省所有地區都屬於低風險地區，返鄉掃墓毋須提供核酸檢測報告。惟民眾14日內曾到外國、香港、台灣，或曾在境內中高風險地區旅遊或居住的，則不能掃墓。若有密切接觸者解除14天的隔離後，不滿7天、或有發熱、咳嗽等症狀的民眾，均不能掃墓。