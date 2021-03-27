港台鏗鏘集屢惹是非　傳失職製作人員將被追討製作費

年花10億港元公帑的香港電台(港台)屢被批節目立場偏頗，更多次被裁定違反廣播機構節目守則。消息指，因應《鏗鏘集》及《鏗鏘說》節目屢惹是非，廣播處長李百全計劃日後若然有關節目不符合要求，製作人員將被調查是否涉及失職，甚至被追討製作費。

有報道引述港台消息，管理層表明若然《鏗鏘》團隊拒按要求更改內容，又或拒絕停止製作不符要求的節目，同時又未能提供其他合適的替代節目，管理層將展開調查。若然證實有關製作人員屬失職，即需承擔後果，包括被追討節目的製作費，預計節目監製將成為主要對象。據了解，有關做法為管理層的初步構思，暫時未有具體詳情，包括未知何時正式實施安排，亦未知有關懲罰是否適用於其他節目等。

此外，《鏗鏘說》及《鏗鏘集》節目原本由港台公共事務組負責，據悉李百全等管理層已經下令將下月2日及5日播出的集數，分別轉交綜合節目組和文教及康體組負責。部門接手後需重新選題、拍攝及製作節目，但未知是否屬長遠改動。另外，原定於下月5日播出的《鏗鏘集》有關網媒營運，包括訪問眾新聞中國組及香港自由新聞(Hong Kong Free Press)等記者。管理層要求加入「藍媒」訪問以作平衡，但據悉製作團隊拒絕配合，管理層因而直斥監製李賢哲違抗命令。據了解，管理層將於下周四(4月1日)檢查集數，再決定是否播出。若然被評定為不持平的話，或向李賢哲追究責任，包括考慮將其調職。東網已就事件向港台作出查詢，暫時未獲回覆。