青年疫下升學求職處處碰壁　校長冀政府推動業界提供實習機會

新冠肺炎疫情下，畢業生求職處處碰壁，中學生的生涯規劃課程也被迫中斷。學校雖已有限度復課半日，但往往因追趕課時而無瑕顧及學生的生涯規劃。聖雅各福群會「I am...」青年職學平台今日(27日)舉辦圓桌會議，探討疫情下中學生生涯規劃的挑戰和新需要，有校長期望政府鼓勵業界舉行學生實習活動，給予他們探索事業路向的機會、與會的老師則反思現行教育制度，期望調整課程讓學生可應對職場的挑戰。

「I am...」青年職學平台訪問近500位中學生及大學生，結果顯示48%受訪者認為，缺乏實習機會及職場經驗令他們升學、就業更有限制；47%則指，在家學習的新常態令他們無暇顧及生涯規劃；67%期望學校及社福機構能安排實習機會，讓他們探索事業路向。

香港島校長聯會主席方仲倫校長表示，疫情下生涯規劃活動減少，學生欠缺機會探索個人事業路向。現時學校雖已有限度復課半日，但往往需要追趕課時，難以兼顧生涯規劃活動。學校即使邀請舊生分享，但始終不及面對面的交流、體驗來得真實。他期望能盡快全面復課，給予學界空間舉辦上述活動，也希望政府與業界能有一定默契，鼓勵業界讓學生到公司實習、交流，學習工作所需要的知識和技巧，尤其較為弱勢的學生更需要這些機會。

香港聖公會何明華會督中學楊庭威老師亦稱，新常態下更需要反思現行教育制度，能否裝備學生，應對職場的種種挑戰，例如提問及溝通技巧、自主搜集資料的能力等。因此，他與同工也開始調整教學策略，以回應學生的個人化學習需要，而非將一式一樣的教材應用至全體學生。

初創企業Generation Hong Kong行政總裁鄭浩維亦指，商校合作的活動有助學生了解職場所需的技能。學校也可以嘗試把這些技能融入課程，例如讓學生主導簡單商業項目、解決社會問題等，讓他們從小培養自主學習、迎難而上的精神，並嘗試應用所學。

此外，「I am...」青年職學平台的手機應用程式也透過配對青少年和業界人士，提供個人化的生涯規劃服務，2019年推出至今已有1.5萬用戶。