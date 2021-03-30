《東方》多次踢爆　三無大廈亂駁喉失修　天井衞生堪憂

政府懶理樓宇污水渠亂駁，後果除了污染海洋，亦造成播疫危機，威脅市民健康。本報過往多次踢爆紅磡及深水埗等多區舊樓亂象，包括喉管亂駁兼失修，天井堆滿口罩及煙頭等垃圾。疫情下病毒或隨污水喉管滲裂處流向大廈天井及後巷，若途人行過沾上污水隨時「中招」，衞生情況堪憂。

新冠肺炎爆疫逾一年，本報早前巡視多個曾被進行強制檢測的受限區域如紅磡、深水埗及油麻地等舊區，揭發多幢舊樓水管失修，污水亂噴無人管，天井堆起多層垃圾亦無人理，引發病毒散播危機。單在紅磡黃埔街就有舊樓喉管因老化而破裂，繼而噴出臭氣沖天的污水「洗街」，場面惡心，令途人紛紛退避三舍。

本報及後又於深水埗舊樓大廈天井發現堆積如山的垃圾，垃圾種類可謂包羅萬有，例如口罩、膠樽、爛櫈等，最離譜是垃圾夾雜大量煙頭，一旦有人把未完全熄滅的煙頭丟到天井，「辣着」垃圾堆隨時引起火災，釀成悲劇。

由於上述舊樓亂象大多出現於三無大廈，事件引發社會關注，先後有深水埗及九龍城區議員於本月初指出此等三無大廈陷於「無王管」狀態，繼而建議政府出手，定期為三無大廈天井等地進行清潔，減少細菌傳播及改善衞生狀況，令市民安心。