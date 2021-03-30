環署推搪無權執法　申訴署斥卸責

「駁錯渠」為影響本港沿岸水質的主要污染源頭之一，申訴專員公署審視各部門處理個案情況後，認為環境保護署未有盡力搜證及執法，同時質疑該署推卸責任，認為該署應檢討法例，盡力執法同時提升執法效能。

按現行法例，環保署可按《水污染管制條例》展開駁錯渠調查，惟署方聲稱條例並沒有賦予其權利強制負責人糾正駁錯渠問題，公署於報告明確指出不認同有關說法，認為該署對非法排放污水行為採取執法行動，與屋宇署對違例建築工程採取執法行動沒衝突，更屬相輔相成。

環保署亦指樓宇渠管錯綜複雜，難以確定污染源及渠管錯駁位置，所以較難達致申請進入處所手令要求，公署認為該署能在大廈外牆觀察駁錯渠情況，並在大廈雨水井收集污水，即使未達入罪舉證要求，仍可作申請入屋令表證，以作進一步調查。公署認為環保署應徵詢律政司意見，探討入屋的可能性，並考慮與屋宇署採取聯合行動，增加入住所調查的可能性，在現時法律框架下，就懷疑因駁錯渠而產生的非法排放污水個案作深入調查。長遠而言，公署認為該署應檢討《水污染管制條例》，考慮修訂相關法例，提升執法能力。