港首個車聯網公路測試啟動　應科院冀技術助推動自動駕駛

政府公布的《香港智慧城市藍圖2.0》，提出逾130項智慧城市措施，「智慧出行」所佔範疇最多，包括發展車聯網、引入更多能配合車聯網的車輛。香港應用科技研究院今日（30日）啟動本港首個車聯網（C-V2X)公路測試，測試路段由科學園至沙田市中心，全長14公里，測試期為9個月，是次項目涉約2,000萬港元。

車聯網（C-V2X)是一種讓車輛與其附近事物通訊的技術。通過車聯網系統，車輛能與其他車輛連繫、接收附近道路基建的實時訊息、透過系統知道路面及路上行人的情況，藉以加強道路安全及輔助駕駛。

應科院在創新科技署及運輸署支持下開展研發車聯網技術項目，現時於科學園至沙田中心展開的公路測試，將維持9個月，沿途設置14個路旁設備，計劃亦設約10輛已安裝車載設備的測試車輛，路面及車輛數據經系統分析，可透過實時通訊、就潛在道路危險向車輛發出預警。測試暫時針對10種用例，包括行人過路警示、前車急煞時會收到的前向碰撞預警、限速警示、道路施工提示等。

應科院首席營運總監司徒聖豪指，系統會因應當時的數據作即時反應，其後不會儲存數據，故不涉事後要如何處理數據問題；同時上述設計令系統容納量高，基本上不會有太多車同時使用而無法處理的問題，他又指，不同類型的車亦可使用車聯網系統。應科院主席李惠光認為，車聯網不但有助提升道路安全，未來亦可輔助自動駕駛技術發展。有關的車聯網公路測試不排除未來會在更多地區進行、或考慮推展到商用車輛上，應科院指會視乎今次測試的結果，並配合政府的發展方向再作決定。